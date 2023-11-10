На знімку видно білий уламок трикутної форми, який і розірвав сонну артерію

Львівські лікарі в одній із прифронтових лікарень врятували життя 30-річного капітана, який отримав важке поранення на передовій. Уламок снаряду потрапив у плече, пройшов через усю шию, розірвав сонну артерію і зупинився під щелепою. З таким пораненням виживають одиниці.

До прифронтового шпиталю захисника доставили у критичному стані, тиск уже не визначався. Йому провели реанімаційні заходи і після стабілізації стану терміново провели обстеження: рентген голови, шиї та грудної клітки, УЗД сонних артерій.

«Після обстежень пацієнту поставили діагноз: вогнепально-осколкове сліпе поранення. Уламок виявили в проекції судинного пучка, гематому та ознаки травми сонної артерії справа. Іншими словами, уламок снаряду потрапив у плече, пройшов через усю шию, розірвав сонну артерію і зупинився під щелепою», – повідомив ZAXID.NET судинний хірург, який вже тривалий час рятує бійців на сході країни, Тарас Кобза.

Як пояснили судинні хірурги у Львові, пацієнтів з пораненням сонної артерії врятувати дуже складно, вони можуть померти буквально за 5-10 хвилин з моменту поранення через велику крововтрату, або отримати інсульт. Капітан потрапив до прифронтового шпиталю через декілька годин після поранення. Його, за словами хірурга, врятувало те, що на місці розриву сонної артерії утворилися тромби (захисна реакція організму), які закрили просвіт судини і дещо сповільнили кровотечу. Але він втратив багато крові.

Захисника прооперували, відновили цілісність сонної артерії, дещо стабілізували його стан і скерували для подальшого лікування у медзаклад Дніпра. Колеги з Дніпра повідомили, що захисник живий і почувається непогано. Він уник інсульту, йому у Дніпрі забрали уламок, що застярг під щелепою, і зараз він проходить лікування.