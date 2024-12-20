Операцію провела команда рівненських лікарів на чолі з ортопед-травматологом Ігорем Яковцем

У Рівненській обласній дитячій лікарні провели складну операцію 17-річній пацієнтці, яка протягом двох років не могла самостійно пересуватися через деформацію кісток у лівій нозі. Нині ж після реабілітації дівчинка стала на ноги. Про це повідомили 20 грудня на сторінці медзакладу у Facebook.

За інформацією лікарів, 17-річна Аліна звернулася по допомогу в Рівненську обласну дитячу лікарню після невдалого лікування деформації стегна, колінного та гомілковостопного суглобів апаратом зовнішньої фіксації в іншому медзакладі.

«У результаті пацієнтка отримала значну деформацію кістки та незрощення ділянок від попередніх втручань. Тож в ортопедо-травматологічному центрі дівчинці розробили індивідуальний план лікування. Уже в червні було проведено складну операцію, під час якої в стегнову кістку встановили БІОС-систему», – зазначають медики.

У серпні цього року Ангеліні провели ще одну операцію: корегуючу остеотомію великогомілкової кістки з фіксацією пластиною. Через чотири місяці після оперативного втручання дівчинка встала на ноги – вперше за останні два роки.

Додамо, що вальгусна деформація коліна – це ортопедичне порушення, за якого вісь ноги викривляється таким чином, що коліна зближуються, а стопи, навпаки, перебувають на відстані одна від одної. Якщо встати прямо, то при цьому стані ноги формують характерну букву «Х». Дефект може бути як вродженим, так і набутим. Його можливо скорегувати, особливо на ранніх стадіях. Головне – вчасно звернутися до фахівця.