Матвій народився 20 вересня, а потрапив у лікарню вже 2 жовтня

У Рівненській обласній дитячій лікарні успішно прооперували двотижневе немовля з рідкісною патологією кишківника. Нині з хлопчиком усе добре, він росте і розвивається згідно з віковими нормами. Про це повідомили 9 грудня на сторінці медзакладу у Facebook.

«Матвій з'явився на світ 20 вересня. Але радість батьків швидко змінилася на тривогу. Хлопчика госпіталізували до неонатального центру Рівненської обласної дитячої лікарні 2 жовтня. Несподіваний діагноз поставив під загрозу життя дитини», – зазначають лікарі.

Немовляті діагностували синдром Ледда – це вроджена вада, характерною ознакою якої є порушення фіксації кишківника. Патологію зазвичай виявляють у ранньому дитячому віці, проте вона може проявлятися у підлітковому і навіть дорослому віці. У медзакладі зазачають: якщо вчасно не надати хірургічну допомогу, може виникнути некроз, у результаті якого частину кишківника доведеться видалити.

«У віці двох тижнів Матвій пройшов складну операцію, яку успішно провів лікар-хірург дитячий Ігор Сегін. Нині, коли хлопчику вже 2,5 місяці, він знову відвідав лікарню на плановий огляд. І новини чудові – хлопчик росте і розвивається згідно з віковими нормами», – додали у медзакладі.

Як раніше інформував ZAXID.NET, аби вчасно виявити патологію та прооперувати пацієнта з синдромом Ледда, лікарі рекомендують батькам звертати увагу на скарги дітей щодо раптових болей у животі й звертатися по медичну допомогу, оскільки лише так можна допомогти і врятувати пацієнта від видалення частини кишківника.