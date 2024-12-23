23 грудня минуло п'ять місяців, як жінку прооперували. Вона почувається дуже добре

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона врятували 33-річній львів’янці єдину нирку, яку вразив рак. Жінка народилася з єдиною ниркою і аби не прирікати її на гемодіаліз чи трансплантацію, спеціалісти спершу видалили нирку, забрали з неї злоякісну пухлину, а тоді нирку поставили на місце.

Львів’янка Ольга Назаркевич народилася з однією ниркою. Ця патологія не впливала на якість її життя, допоки у травні цього року лікарі не діагностували у неї карциному – рак нирки. Місце розташування пухлини було недоступне для проведення звичайної операції з видалення, а оперувати потрібно було якомога швидше, повідомили у лікарні.

«Карцинома розташовувалася так, що видалити її в тілі пацієнтки було неможливо. І ця хвороба не давала часу чекати на те, поки з’явиться донорський орган. І ми не знали, скільки ще могла б прожити жінка без оперативного втручання. Тому були змушені ухвалювати швидке та радикальне рішення. Ми пішли на ризик — успішність операції була 50 на 50. Спершу ми мали видалити єдину нирку, зробити резекцію пухлини поза межами організму пацієнтки і потому провести аутотрансплантацію. Тобто, пересадити пацієнтці її ж нирку. І нам це вдалося», – каже завідувач урологічного відділення лікарні Володимир Дмитрів.

23 грудня минуло п’ять місяців від часу операції. Молода жінка чудово почувається і безмежно вдячна лікарям за порятунок.