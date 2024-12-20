Пацієнт з командою медиків, які пересадили йому серце

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова успішно пересадили серце 37-річному мешканцю Івано-Франківська, який півтора року жив з механічним серцем. Нове здорове серце чоловік отримав у ніч на свято св. Миколая.

Чоловік на ім’я Іван працював далекобійником. Торік на початку травня, коли він був у рейсі, йому стало погано. Пекло у грудях, виникла задишка. Погане самопочуття тривало десь тиждень. І раптом, коли він був за кермом, йому стало геть погано. Його забрали в лікарню в місті Бергамо (Італія), повідомили у медзакладі.

Італійські медики повідомили, що його стан критичний. У нього стався гострий інфаркт, який далекобійник фактично переніс на ногах. Виявилося, що чоловік з інфарктом ще тиждень їздив на фурі. І як наслідок: кардіогенний шок, тобто порушення насосної функції серця. Орган не справляється. Тож іноземні спеціалісти виконали українцю низку втручань. Під час одного з них встановили так зване «штучне серце».

Апарат механічної підтримки лівого шлуночка (LVAD) — це механізм, що застосовується в кардіохірургії з метою підтримки насосної функції шлуночка серця при серцевій недостатності, як «міст» до трансплантації. Це тимчасове рішення, аби пацієнт міг дожити до пересадки донорського органа. Після встановлення механізму, коли українця вдалося стабілізувати, італійські медики зв'язалися з львівськими кардіохірургами.

«Наш реанімобіль з підготовленою бригадою вирушив в Італію, аби забрати Івана до Львова та поставити на лист очікування донорського серця. А також, щоб продовжувати лікування», – каже керівник Центру серця та судин лікарні св. Пантелеймона Роман Домашич.

В Україні Іван рік чекав на рятівний орган. Увечері 5 грудня йому зателефонували з Центру трансплантології і повідомили, що є донор. Чоловік терміново поїхав до Львова.

«Серце пацієнта було вже неодноразово опероване. Утворилися спайки. Крім того, в самому серці стояв механічний мотор, який треба було делікатно вилучити та пересадити здорове серце. На щастя, нам все вдалося», – каже кардіохірург Богдан Гель.

Нині прикарпатець почувається добре уже готується до виписки з лікарні.

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