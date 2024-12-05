Пацієнтка ( у центрі) з командою медиків, які повернули їй радість життя

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого медоб'єднання Львова пересадили серце 38-річній львів’янці і врятували матір двох дітей. Цього року це була вже 18 трансплантація серця у цьому медзакладі.

До хвороби львів’янка Катерина почувалася щасливою. У неї була чудова родина, коханий чоловік та двоє прекрасних дітей. Та шість років тому все змінилося. У жінки виникла аритмія – порушення серцевого ритму. Напади були дуже різкими та інтенсивними: пульс раптово пришвидшувався до 180-200 ударів на хвилину (при нормі 80-100).

Спершу медики допомагали Катерині боротися з аритмією за допомогою медикаментів та навіть виконали два малоінвазивні втручання – радіочастотну абляцію серця. Це один із найсучасніших та найдієвіших методів лікування цієї недуги. Та, на жаль, жінці це не допомогло, повідомили у лікарні.

Два роки тому серце жінки зовсім вийшло з ладу. Аритмія призвела до виникнення кардіоміопатії. Камери серця патологічно розширились, порушилась робота шлуночків і орган перестав належно качати кров. Врятувати Катерину могла лише пересадка серця.

«У травні 2022 року я вже геть знесилилася від цих нападів. Єдине, що могла робити з дітьми – це допомогти їм з уроками. Уявіть, вони ростуть, а я навіть не можу побавитися з ним. Тож заради дітей я ухвалила рішення стати в лист очікування на донорський орган. Було дуже страшно», – каже пацієнтка.

Проблеми з серцем зростали. Жінка вже не могла нічого робити. Навіть у стані спокою її серце шалено билося. В грудях тиснуло, а дихати ставало все важче. Серцева недостатність почала позначатися і на роботі інших органів. З’явилися ускладнення. Після двох років очікування на донорське серце, коли Катерина майже втратила надію на порятунок, їй зателефонували з Центру трансплантології.

Трансплантація серця минула успішно. Уже на 10 добу Катерина поїхала додому. Після завершення реабілітації жінка мріє про літню мандрівку, аби нарешті повезти дітей на море.