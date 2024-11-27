Продукти, як ідопомагають впоратися зі стресом, варто мати під рукою

Стресів у житті кожного українця нині предостаньо: ракетні удари, тривожні новини з фронту, втрата роботи, хвороби, негаразди у сім’ї тощо. У стресовій ситуації часто хочеться їсти і ми тягнемося до шоколадки, тістечка, випічки тощо. Але це невдалий вибір. Натомість є корисні продукти, які допомагають боротися зі стресом, повідомляє Fit For Fun, і називає п’ять антистресових продуктів, які мають завжди бути під рукою.

Хороша новина у тому, що під часу стресу справді треба щось з’їсти, бо організму потрібно більше енергії, щоб мати можливість ефективно працювати. Якщо не забезпечити його підвищеними потребами в енергії, є ризик виснажитися і втратити концентрацію. Але для перекусів не підходять шоколад, чіпси, тістечка тощо, бо вони підвищують рівень цукру в крові і дуже швидко ви знову захочете їсти. Окрім того, організм накопичує зайві калорії. Натомість під час стресових ситуацій варто віддати перевагу їжі, яка містить багато вітаміну B, мінералів, білків, довголанцюгових вуглеводів, бо вона підвищує працездатність і робить нас стійкими до стресу. Ось п’ять антистресових продуктів.

1. Вівсянка

Пластівці, виготовлені з насіння вівса, містять багато вітамінів B1 і B3, які підтримують енергетичний обмін і нормальну роботу нервової системи. Крім того, амінокислота триптофан, що міститься у вівсянці, викликає утворення серотоніну, також відомого як гормон щастя.

2. Горіхи

Кожен повинен мати у запасі горіхи, тому що вони є найкращою їжею для мозку. Арахіс чи волоські горіхи, макадамія чи мигдаль – усі сорти містять вітаміни групи В, а також калій і залізо, які підтримують пам’ять. Горіхи також містять особливо велику кількість магнію, який запобігає стресу. Він гальмує передачу нервових імпульсів, які викликають стрес, і заспокоює нервову систему.

3. Банани

Якщо ви перекушуєте бананом під час стресу, то це добре. Цей фрукт не тільки насичує, але й корисний для нервів, завдяки вітамінам групи В, магнію і калію, які містяться в ньому. Калій, наприклад, важливий для передачі м’язових і нервових стимулів, а також регулює артеріальний тиск.

4. Чорний шоколад

Впоратися зі стресом допомагає тільки темний варіант, тобто шоколад з високим вмістом какао. Триптофан, що міститься в какао, стимулює вироблення серотоніну, який покращує настрій. Чорний шоколад також містить певні антиоксиданти, які допомагають зменшити гормони стресу. Але запам’ятайте таке при виборі шоколаду: що більше в ньому какао і менше цукру, то краще.

5. Лосось

Жирні види риби, такі як лосось, а також тунець, багаті цінним білком і омега-3 жирними кислотами. Останні мають заспокійливу дію, знижуючи в організмі гормон адреналін, який виділяється під час стресу. Подібний ефект також приписують вітаміну B2, що міститься в лососі. Тож жирна риба повинна бути у вашому меню хоча б раз на тиждень. Корисні жири також можна отримати з насіння чіа, конопель, лляної олії.