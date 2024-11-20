Куріння є причиною приблизно 25% раку підшлункової залози

У четвер, 21 листопада, у європейських та інших країнах світу пройдуть заходи, присвячені Всесвітньому дню боротьби проти раку підшлункової залози. На нашому континенті рак підшлункової залози, як повідомив лікар-гастроентеролог, експерт МОЗ Олег Швець, є сьомим за поширеністю злоякісним новоутворенням, яке щороку діагностують у понад 100 000 європейців. І він є третьою причиною смертності від раку в Європі, поступаючись лише раку легень і колоректальному раку.

«Цей рак важко виявити на ранніх стадіях, тож його часто, у 85% випадків, діагностують на пізній стадії, коли захворювання вже набуло значного поширення, часто з ураженням інших органів. Рівень виживання набагато вищий, якщо рак підшлункової залози виявлений на ранній стадії та можливе хірургічне втручання», – каже експерт.

Експерт радить не ігнорувати чинники ризику, які підвищують ймовірність раку підшлункової залози. Серед них є ті, що пов’язані зі способом життя, і впливаючи на них, можна значно знизити ймовірність виникнення цієї фатальної пухлини.

Чотири чинники ризику, які піддаються контролю

1. Куріння. Воно підвищує ризик розвитку всіх видів раку. Вважається, що причиною приблизно 25% раку підшлункової залози є саме куріння.

2. Ожиріння. Люди з індексом маси тіла понад 30 кг/м2 мають приблизно на 20% більше шансів захворіти на рак підшлункової залози.

3. Нездорове харчування. Дослідники виявили, що харчування з високим вмістом довголанцюгових насичених жирів, таких як ті, що містяться в червоному м’ясі та оброблених харчових продуктах, сприяють розвитку раку підшлункової залози, незалежно від ожиріння. Низьке споживання фруктів і овочів також асоціюється з вищою захворюваністю.

4. Надмірне вживання алкоголю. Приблизно 7 із 10 випадків хронічного панкреатиту, що підвищує ризик раку, пов’язані з тривалим вживанням алкоголю.

Фактори ризику, які неможливо контролювати

Старіння. Як і більшість видів раку, рак підшлункової залози набагато частіше зустрічається з віком. 90% людей з цим діагнозом старші 55 років, а 70% — старші за 66 років.

Цукровий діабет 2 типу. Тривалий цукровий діабет 2 типу пов’язаний зі збільшенням ризику раку підшлункової залози в 1,5-2 рази.

Вірус гепатиту В. Ця інфекція підвищує ризик раку підшлункової залози до 24%.

ВІЛ або гепатит С. Люди з ВІЛ і гепатитом С мають у 2,8 раза вищий ризик розвитку раку підшлункової залози порівняно з людьми з негативним результатом тесту на ці віруси.

Хелікобактер пілорі. Є дані, які вказують на помірне підвищення ризику раку підшлункової залози у H. pylori-позитивних пацієнтів.

Хронічний панкреатит. Панкреатит є запаленням підшлункової залози, що значно підвищує ризик раку підшлункової.

Сімейна історія раку, зокрема раку підшлункової залози. Близько 5-10% пацієнтів з раком підшлункової залози мають іншого близького родича, у якого також розвинувся цей вид раку. Люди з сімейним анамнезом раку підшлункової залози частіше мають успадковану мутацію в гені, що підвищує ризик розвитку цього захворювання.

Вплив певних хімічних речовин. Серед них – пестициди, бензол, деякі барвники та нафтохімічні речовини.

Синдром Лінча або спадковий неполіпозний колоректальний рак – це захворювання, викликане спадковими мутаціями в генах. Підвищує ймовірність розвитку колоректального, ендометріального й інших видів раку, в тому числі й раку підшлункової залози. І навпаки, знижений ризик раку підшлункової залози пов’язаний з астмою та алергічним полінозом. Результати досліджень також демонструють, що ймовірність раку підшлункової залози є найнижчою серед людей з першою групою крові 0 (І).

«Оскільки декілька факторів ризику, перерахованих вище, пов’язані зі способом життя, є можливість зменшити ризик раку підшлункової залози. Цьому сприяє дотримання здорового харчування, фізична активність, турбота про психічне та емоційне здоров’я та обмеження вживання алкоголю та тютюну», – радить Олег Швець.

За словами лікаря, здоровий спосіб життя не є стовідсотковою гарантією від раку, але він знижує ризик розвитку цього та більшості інших захворювань, і це те, що ми можемо змінити.