На Рівненщині з 2 по 31 травня працюватиме виїзна бригада лікарів перинатального центру. Жителі трьох громад зможуть безкоштовно пройти огляд у терапевта, акушера-гінеколога, мамолога та уролога. Про це повідомили у Рівненській обласній раді.

Так, огляд проводитимуть у 15 населених пунктах Рівненського, Дубенського та Сарненського районів. Крім того, охочі зможуть зробити УЗД, а також здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С.

Графік прийомів у Сарненському районі:

1, 2 травня – Сварицевичі

7, 13 травня – Великі Озера

15 травня – Залужжя

16, 17 травня – Берестя

20, 21 травня – Переброди

22 травня – Удрицьк

24 травня – Смородськ

27 травня – Жадень

28, 29 травня – Миляч

30 травня – Бережниця

31 травня – Підлісне

Три дні виїзна бригада обстежуватиме жителів Рівненського району:

9 травня – Синів

10 травня – Гоща

23 травня – Тишиця

У середу, 8 травня, лікарі проводитимуть огляд жителів села Підзамче на Дубенщині.

Як зауважили у Рівненському обласному перинатальному центрі, кількість візитів у громади залежитиме від запиту людей.