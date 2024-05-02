У трьох громадах Рівненщини працюватимуть виїзні бригади перинатального центру
Лікарі проводитимуть консультації для місцевих жителів до кінця травня
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На Рівненщині з 2 по 31 травня працюватиме виїзна бригада лікарів перинатального центру. Жителі трьох громад зможуть безкоштовно пройти огляд у терапевта, акушера-гінеколога, мамолога та уролога. Про це повідомили у Рівненській обласній раді.
Так, огляд проводитимуть у 15 населених пунктах Рівненського, Дубенського та Сарненського районів. Крім того, охочі зможуть зробити УЗД, а також здати аналіз на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С.
Графік прийомів у Сарненському районі:
- 1, 2 травня – Сварицевичі
- 7, 13 травня – Великі Озера
- 15 травня – Залужжя
- 16, 17 травня – Берестя
- 20, 21 травня – Переброди
- 22 травня – Удрицьк
- 24 травня – Смородськ
- 27 травня – Жадень
- 28, 29 травня – Миляч
- 30 травня – Бережниця
- 31 травня – Підлісне
Три дні виїзна бригада обстежуватиме жителів Рівненського району:
- 9 травня – Синів
- 10 травня – Гоща
- 23 травня – Тишиця
У середу, 8 травня, лікарі проводитимуть огляд жителів села Підзамче на Дубенщині.
Як зауважили у Рівненському обласному перинатальному центрі, кількість візитів у громади залежитиме від запиту людей.