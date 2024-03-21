Пацієнтів обласної лікарні Рівного консультуватимуть по відеозв'язку

Із 1 квітня у Рівненській обласній клінічній лікарні ім. Юрія Семенюка запустять телемедичні консультації. Пацієнти зможуть обговорити результати аналізів, корекцію лікування чи скарги на здоров’я з профільними спеціалістами по відеозв’язку. Про це 20 березня повідомили на сторінці закладу у Facebook.

Як пояснила ZAXID.NET речниця обласної клінічної лікарні Оксана Ігас, домовитися про онлайн-консультацію охочі зможуть через контактний центр медзакладу. Список спеціалістів і графік, за яким вони зможуть вести прийом по відеозв’язку, ще допрацьовують. Попередньо, на це передбачено по годині-півтори щодня впродовж тижня.

«У ці години лікарі перебуватимуть в спеціальному кабінеті, обладнаному необхідною технікою для проведення консультацій. Зустрічі планують проводити у Viber. Ми відразу орієнтуємо пацієнтів, що вони мають мати доступ до відеокамери зі звуком», – зазначила Оксана Ігас.

У лікарні зауважили, що організувати телемедичні консультації планували й раніше, а пришвидшила процес відповідна вимога від Національної служби здоров'я України. За словами Оксани Ігас, нововведення допоможуть стати лікарні більш адаптивною та пацієнтоорієнтованою. Крім того, такими послугами зможуть користуватися жителі віддалених сіл і міст Рівненщини, які не завжди мають змогу приїхати на очну консультацію.

Додамо, що для запису на телемедичну консультацію, необхідно звернутися до контакт-центру за номерами телефонів: 050 20 00 891 або 096 20 00 891.