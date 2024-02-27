У трьох громадах Рівненщини працюватиме виїзна бригада з протипухлинного центру
Мета виїздів — рання діагностика пухлинної патології та передракових станів
Новини Рівного — Дарина Шевчук, 0 0
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На Рівненщині з 13 березня працюватиме виїзна бригада лікарів обласного протипухлинного центру. Жителі трьох громад зможуть безкоштовно пройти огляд в онкомамолога, онкохірурга та онкогінеколога. Про це 27 лютого повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.
Так, огляд на онкологічні захворювання проводитимуть у центрах первинної медико-санітарної допомоги у Вараському, Сарненському та Дубенському районах.
Графік прийомів:
- 13 березня – місто Дубровиця, Сарненський район;
- 14 березня – селище Зарічне, Вараський район;
- 21 березня – місто Радивилів, Дубенський район.
Адрій Карауш зазначив, що мета таких виїздів — рання діагностика пухлинної патології та передракових станів.
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