На Рівненщині з 13 березня працюватиме виїзна бригада лікарів обласного протипухлинного центру. Жителі трьох громад зможуть безкоштовно пройти огляд в онкомамолога, онкохірурга та онкогінеколога. Про це 27 лютого повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Так, огляд на онкологічні захворювання проводитимуть у центрах первинної медико-санітарної допомоги у Вараському, Сарненському та Дубенському районах.

Графік прийомів:

13 березня – місто Дубровиця, Сарненський район;

14 березня – селище Зарічне, Вараський район;

21 березня – місто Радивилів, Дубенський район.

Адрій Карауш зазначив, що мета таких виїздів — рання діагностика пухлинної патології та передракових станів.