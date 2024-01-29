Пацієнтка Ганна з онкологинею Іванною Дудою

Лікарі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру допомогти 71-річній мешканці Борислава побороти рак легень у четвертій стадії. Жінка живе повноцінним життя вже майже вісім років, але мусить раз на три тижні отримувати імунотерапію.

Грізний діагноз їй поставили у липні 2016 року. Хвороба почалася з поколювання під лопаткою. Жінка думала, що це защемлення нерва чи щось подібне і звернулася до невропатолога. Ліки, які їй виписав лікар, не допомагали, а біль ставав сильнішим. Почали боліти й груди. Тоді невропатолог скерував пацієнтку на флюрографію і скерував до хірурга, той – до пульмонолога, і врешті-решт жінка потрапила в онкоцентр, де їй зробили додаткові обстеження і виявили онкологічне захворювання легень у четвертій стадії з метастазами в легені, плевру та кістки. За такого прогресування хвороби лікарі не можуть забезпечити пацієнтам ефективне лікування. Однак пацієнтка таки отримала новий шанс на життя, повідомили в онкоцентрі.

«Пацієнтка мала сильний больовий синдром, приймала наркотичні препарати для знеболення, і ми запропонували їй участь у клінічному дослідженні. Вона погодилась. Особливості такого лікування в тому, що пані Ганна отримувала 6 циклів хіміотерапії в поєднанні з новим на той час препаратом імунотерапії, який ще не був зареєстрований, лише проходив клінічні дослідження», – повідомила онкологиня хіміотерапевтичного відділення Іванна Дуда.

За її словами, імунотерапія має трохи інший механізм дії, ніж хіміотерапія. Вона допомагає власній імунній системі боротися з онкологічним захворюванням.

«Ракові клітини настільки маскуються, що організм не розпізнає їх і тому не бореться з ними. Імунотерапія, так би мовити, знімає камуфляж з ракових клітин, організм бачить, що вони чужі, і починає боротися з раковими клітинами. Так імунна система не дає прогресувати хворобі», – пояснила лікарка.

Лікування відразу дало результат: біль зник, а хвороба перестала прогресувати. Дослідження вже давно закінчилося, схему лікування препаратом зареєстрували, та фармацевтична компанія, яка проводила дослідження, і далі забезпечує жінці безкоштовну імунотерапію цими ліками. Щоб жити повноцінним життям, вона мусить раз на три тижні отримати імунотерапію.