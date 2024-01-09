79-річний чоловік є пацієнтом Львівського онкоцентру вже майже 15 років

У 79-річного пацієнта Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру виявили чотири види раку, які не пов’язані між собою. Він є пацієнтом онкоцентру вже майже 15 років. Останній онкодіагноз йому поставили у 2023 році. Він успішно поборов три онкологічні захворювання, зараз веде боротьбу з четвертим.

Перше онкологічне захворювання, кажуть в онкоцентрі, у чоловіка виявили у 2009 році – рак лівої нирки у І стадії. Діагноз шокував чоловіка, бо у нього не було жодних скарг. Та він відразу звернувся до спеціалістів онкоцентру, які видалили злоякісне утворення і здавалося, що життю пацієнта вже нічого не загрожує. Втім, ця хвороба підступна і може повернутися будь-коли.

«Після завершення лікування, пацієнти стоять на обліку в онколога за місцем проживання. Але раз на рік ми зв’язуємося з ними та нагадуємо про обстеження, які вони мають зробити. Це потрібно для того, щоб не пропустити прогресування хвороби, виявити рецидив, або ж підтвердити, що хвороба точно відступила», – каже уролог-онколог онкоцентру Василь Ковальський.

Пан Володимир регулярно проходив усі медичні обстеження. Крім онкології, чоловік мав й інші захворювання. Спершу він переніс інсульт. Згодом під час обстеження лікарі виявили в нього не лише друге онкологічне захворювання – рак простати, але і розшарування аорти, яке потребувало термінового оперативного втручання у профільному медичному закладі. Опісля онкологи провели чоловіку радикальну простатектомію і рак було подолано.

«Мій організм ніяк не реагував на хворобу. Я не мав жодних скарг, і якби тут, в лікарні, спеціалісти не обстежували мене так ретельно, мене, напевно, уже не було б», – каже пан Володимир.

Та на цьому проблеми зі здоров’ям у пана Володимира не закінчилися.Через кілька років у нього діагностували рак шкіри нижньої повіки у І стадії. І знову лікування, операційне втручання та, здавалося б, перемога над недугою. Але у 2023 році пацієнт знову почув діагноз – рак привушної слинної залози справа.

За словами лікаря Василя Ковальського, усі ці діагнози є абсолютно різними і не пов’язані між собою. І те, що захворювання виявили вчасно заслуга не лише досвідчених хірургів, а й самого пацієнта, бо чоловік не пропустив жодного обстеження та чітко виконував усі рекомендації спеціалістів. За словами онколога це суттєво вплинуло на результат.

«З моменту першого операційного втручання минуло 14 років. Після лікування раку передміхурової залози пройшло вже 6 років. І пацієнт живе повноцінним життям. А це свідчить про високу ефективність лікування», – твердить Василь Ковальський.

Зараз пан Володимир проходить курс променевої терапії, аби знищити залишкові ракові клітини на привушній слинній залозі. Він водить машину, самостійно приїжджає до онкоцентру на процедури та вірить, що скоро повністю здолає і це захворювання.