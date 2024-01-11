Гінеколог-онколог Світлана Струк провела дівчині органозберігаючу операцію

Гінекологам-онкологам Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру довелося терміново оперувати 20-річну мешканку Львівщини, у якої виявили пухлину яйника розміром 30×30 см. Вона перекрила роботу правої нирки і була загроза втратити орган.

Дівчина розповіла лікарям, що проблеми зі здоров’ям почалися ще в липні 2023 року. Зокрема, їй дошкуляло здуття живота. Вона у той час працювала за кордоном і тамтешні медики, вислухавши скарги, призначили їй лікування шлунково-кишкового тракту. Та полегшення не наступало, радше, навпаки, біль щодня ставав різкішим, живіт збільшився, повідомили в лікарні.

До гінекологічного відділення онкоцентру пацієнтка потрапила зі сильним болем внизу живота. Їй відразу провели всі необхідні обстеження і виявили пухлину. Вона була настільки великою, розміром 30×30 см, що блокувала роботу правої нирки, тож пацієнтку треба було терміново оперувати.

«Спочатку ми застентували сечовід, адже потрібно було рятувати нирку. А вже розблокувавши орган, провели хірургічне втручання – видалили пухлину та передали її на гістологічне дослідження. Оскільки це молода дівчина, операція була органозберігаюча. Якщо під час дослідження гістолог не побачить злоякісного процесу, то в майбутньому пацієнтка навіть зможе народжувати», – каже завідувачка гінекологічного відділення №2 Світлана Струк.

Зараз пацієнтка почувається добре. Лікарі просять дівчат з моменту статевого дозрівання регулярно проходити огляди в гінеколога, щоб запобігти можливим захворюванням або ж вчасно їх діагностувати.