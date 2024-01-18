У четвер, 18 січня, СБУ повідомила про блокування Viber-каналу, який допомагав чоловікам призовного віку уникати мобілізації на Львівщині, та викриття його адміністраторів. На каналі повідомляли місця вручення повісток та закликали чоловіків ховатись від представників ТЦК.

Як вказано у повідомленні управління СБУ Львівщини, Viber-канал інформував про заходи, які проводять ТЦК та СП у Львівській області. Зокрема учасники каналу писали актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Відомості про локації перебування працівників ТЦК публікувались в онлайн режимі завдяки інформаторам серед місцевих жителів. За даними СБУ, через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко «нарощував» аудиторію.

Під час оперативних заходів співробітники спецслужби встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності. У них правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

СБУ нагадує, що за таку діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.