Золочівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця одного з районних ТЦК та СП, полковника Петра Марусина, який безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу. Йому призначили 2465 грн штрафу. Раніше посадовця судили також через нетверезу їзду.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у січні 2024 року, полковник Петро Марусин, працюючи у одному з районних ТЦК та СП Львівщини у березні та у жовтні 2022 року безпідставно виключив з військового обліку двох офіцерів запасу з правом безперешкодного виїзду за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

На засідання суду Петро Марусин не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини у недбалому ставленні до військової служби. Справу розглянув суддя Володимир Сивак, який визнав військового винним у адмінправопорушенні та призначив йому 2465 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.

Додамо, що, згідно з даними судового реєстру, у січні 2023 року Петро Марусин керував авто Renault Duster у Бродах у стані алкогольного сп’яніння. Він неодноразово не приходив на судові засідання, у березні 2023 року військового покарали на 17 тис. грн з річною забороною керувати транспортними засобами. У постанові суду було зазначено, що Петро Марусин працює у Золочівському районному ТЦК та СП.