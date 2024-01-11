Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов викладача технологічного коледжу «Львівської політехніки» про скасування його призову до Золочівського РТЦК та СП. Чоловік у суді довів, що має право на відстрочку.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли наприкінці грудня 2023 року, мешканець Львівщини звернувся до суду з позовом до Золочівського РТЦК та СП, у якому просив визнати протиправним та скасувати наказ начальника щодо призову його на військову службу, а також зобов’язати ТЦК розглянути питання щодо надання йому відстрочки від призову, згідно з законом.

Свої позовні вимоги чоловік обґрунтував тим, що він є викладачем технологічного коледжу «Львівської політехніки», де він працює на 1,3 ставки, тому, згідно з законом, має право на відстрочку від призову. Представник ТЦК заявив суду, що чоловік не надав підтвердження вченого звання чи наукового ступеня, тому право на відстрочку на нього не поширюється.

Як вказано у позовній заяві викладача, він є педагогічним працівником, тому на нього не поширюється вимога про наявність вченого звання чи наукового ступеня, бо він не зобов’язаний займатись науковою діяльністю. Однак, згідно з законом, він має бути працевлаштованим не менш, як на 0,75 ставки.

Справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка встановила, що представник ТЦК неправильно тлумачить ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», через що позивачу не надали відстрочку. Суддя повністю задовольнила позов викладача та скасувала його призову до Золочівського РТЦК та СП, а також зобов’язала ТЦК розглянути питання щодо надання йому відстрочки від призову. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно мешканець Львівщини також відсудив у держави компенсацію через відмову в перетині кордону – чоловік супроводжував свого діда з інвалідністю та мав необхідні документи, але прикордонники не випустили його з України.