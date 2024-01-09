Личаківський районний суд Львова стягнув з держбюджету 20 тис. грн моральної компенсації на користь чоловіка, якому прикордонники відмовили у перетині кордону. Мешканець Львівщини супроводжував свого діда з інвалідністю та мав необхідні документи, проте його висадили з рейсового автобуса та заборонили виїзд з країни.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у грудні 2023 року, випадок трапився ще у червні 2022 року у пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне. Мешканець Львівщини призовного віку разом із своїм 82-річним дідом з інвалідністю II групи їхали за кордон рейсовим автобусом та надали необхідні документи для перевірки. Начальник групи інспекторів прикордонного контролю відмовив у перетині кордону чоловіку, який супроводжував людину з інвалідністю, за якою постійно доглядає. Чоловік разом із своїм дідом були змушені вийти з рейсового автобуса та добиратись з кордону до Львова на таксі.

Чоловік не погодився з забороною прикордонників на перетин кордону та звернувся до суду. У листопаді 2022 року Львівський окружний адмінсуд визнав протиправною та скасував заборону на перетин кордону для чоловіка, у квітні 2023 року це рішення підтримав Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Після цього чоловік звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через протиправну заборону в перетині кордону. Він хотів стягнути з держбюджету 250 тис. грн моральної компенсації та 4,4 тис. грн матеріальної шкоди (витрати на квитки за кордон, таксі до Львова).

Представник відповідача вважав, що рішення про відмову у дозволі на перетин кордону відповідало вимогам закону, при цьому не заперечував, що суд скасував це рішення.

Справу розглянув суддя Личаківського райсуду Львова Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали та частково задовольнив позов. Чоловіку мають виплатити з держбюджету 20 тис. грн моральної компенсації, оскільки, на думку судді, сума у 250 тис. грн є завищеною. Також позивачу мають компенсувати 2417 грн майнової шкоди – вартість автобусних квитків для двох людей, витрати на таксі до Львова йому не компенсують через відсутність квитанції. На рішення суду ще може бути подана апеляція.