Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок Богдану Г., який проігнорував повістку на відправку у військову частину та відмовився проходити службу. Призовник заявив, що його брат уже воює і він вважає, що «цього достатньо». Суд призначив Богдану Г. три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці грудня 2023 року, Богдан Г. у вересні 2023 року був доставлений у військкомат, де чоловік пройшов військово-лікарську комісію та отримав повістку про необхідність з’явитись наступного дня для відправки у військову частину. Однак він проігнорував повістку і щодо призовника порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений Богдан Г. визнав свою провину в ухиленні від мобілізації. Він розповів, що боявся, що його відправлять на службу близько до зони бойових дій. Також призовник заявив, що його брат уже воює і «цього достатньо».

Справу розглянув суддя Володимир Микитин, який дослідив усі матеріали справи, дані про особу обвинуваченого та визнав його винним в ухиленні від мобілізації, призначивши три роки тюрми покарання. На вирок ще може бути подана апеляція.