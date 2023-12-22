Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня

Ведучий та журналіст 24 каналу 33-річний Олексій Печій використав акредитацію журналіста для виїзду за кордон. У п’ятницю, 22 грудня, він повідомив, що не планує повертатися до України.

Як пише 24 канал, Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня у Брюсселі. Однак після його завершення журналіст не повернувся.

Сьогодні ж журналіст у себе на каналі в YouTube оприлюднив відео, у якому спробував виправдати свій вчинок. Своє рішення обґрунтував тим, що буцімто Україні бракує «горизонтальної комунікації з західним суспільством». Також він запевнив, що буцімто «займатиметься інформаційною боротьбою за Україну».

Генеральний директор ТРК «Люкс», до якого входить 24 канал, Роман Андрейко повідомив, що Печій скористався довірою до себе, коли отримав акредитацію на Саміт ЄС.

«Олексій Печій вирішив не повертатися до Києва, до України. Він втік з країни, усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі. Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити», – заявив він.

«Сказати, що я шокований – нічого не сказати!», – сказав Роман Андрейко і зазначив, що своїм «вчинком ведучий буквально спалив мости».

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