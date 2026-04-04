У суботу, 4 квітня, на вулицях Львова вперше встановили лавки з сонячними батареями. Тепер містяни можуть одночасно відпочивати та заряджати телефон чи інший гаджет. Про це повідомили у Львівській міській раді.

13 лавок встановили на трьох локаціях міста: шість – у сквері Бернардинів, п’ять – на пл. Івана Франка та дві – на просп. Чорновола.

«Локації обирали, зважаючи на трафік. Наприклад, на пл. Франка люди пересідають на трамваї: там є можливість пересісти з третього на восьмий та четвертий маршрути, а також поруч розташований ринок – тобто це дуже людна локація. Так само на пр. Чорновола поруч є великий офісний будинок і сквер, у якому немає жодної лавки. А у сквері біля Бернардинського монастиря раніше зробили благоустрій, але об’єкт досі не завершений. Там передбачені місця для лавок. Зважаючи на підземний перехід, яким користується чимало людей, ми вирішили встановити їх також у цьому місці», — розповів заступник голови Галицької районної адміністрації з питань житлово-комунального господарства Іван Матківський.

Лавки облаштували у Львові за грантові гроші в межах проєкту, підтриманого словацьким агентством з міжнародного співробітництва в галузі розвитку (SAIDC) у співпраці з посольством Словацької Республіки в Україні. Проєкт реалізує громадська організація «Екоклуб» спільно з Галицькою районною адміністрацією.