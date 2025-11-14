Спонсори зможуть обрати місце розташування лавок, які вони подарували місту

У Львові запровадили нову ініціативу для підприємців «Лавка для рідного міста». Відповідне рішення в п’ятницю, 14 листопада, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради. У межах акції місцевий бізнес зможе подарувати місту лавки та інші вуличні меблі зі своїм логотипом.

«Зважаючи на пріоритети війни, місту важко закуповувати всі необхідні елементи благоустрою в парках та на вулицях, тому кличемо бізнес на допомогу – закупити та подарувати Львову лавки», – повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

У місті впродовж кількох років діє акція «Подаруй місту дерево», тому, за аналогією, у Львові запровадили нову акцію для юридичних осіб та ФОПів, зазначив Любомир Зубач. Закуповуватимуть вуличні меблі безпосередньо в постачальника. За словами Любомира Зубача, вартість лавок може коливатись, але головне, щоб вигляд лавки відповідатиме затвердженому містом стандарту. На подарованій лавці буде логотип бізнесу-спонсора.

«Скільки коштуватиме така лавка, міській раді в принципі все одно. Купить підприємець лавку по 20 тисяч – добре, сторгується за 10 – чудово, домовиться бесплатно – взагалі супер», – пояснив заступник міського голови.

Любомир Зубач пояснив, що озвучена раніше ціна у 25 тис. грн взята і тендерних пропозицій, з якими виробники лавок приходили до міської ради на торги. «І це, до слова, не найдорожча вартість, яку називали», – додав посадовець.

Як вказано в рішенні виконкому, метою акції є покращення благоустрою Львівської громади, зелених зон, парків, скверів, садів та залучення мешканців до популяризації розвитку міського простору.

Перелік локацій для встановлення вуличних меблів визначатиме місто, а меценати вже обиратимуть з цього списку, на якій саме локації розмістити подаровані місту лавки. Подати заявку можна вже відсьогодні.