Після оплати учасник акції отримає сертифікат

У Львові стартує нова акція «Подаруй дитині дерево». Ініціюють її управління екології, комісія з питань екології, природокористування та енергозбереження і управління охорони здоров'я. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомили на Facebook-сторінці «Управління екології Львів».

«З одного боку – це внесок у озеленення міста, території пологових будинків та парків, а з іншого – гарна сімейна традиція, яка об’єднує покоління та символізує турботу про майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Як працюватиме ініціатива:

родина обирає та купує саджанець;

балансоутримувач території висаджує його у визначеній локації – біля пологового будинку або в одному з міських парків;

заявки приймаються протягом року, а висадки відбуваються двічі на рік – навесні (березень–травень) та восени (жовтень–листопад).

Як долучитися:

заповніть онлайн-заявку;

оберіть місце висадки та вид дерева із рекомендованого переліку;

Після опрацювання заявки з учасником сконтактують, повідомлять про наявність саджанців, їх вартість та нададуть рахунок для оплати у вибраному розсаднику. Для завершення процедури потрібно буде написати заяву до управління екології і додати квитанцію про оплату. Після оплати учасник акції отримає подарунковий сертифікат — у паперовому або електронному форматі.