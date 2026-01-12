У зловмисників вилучили 75 зразків стрілецької зброї

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Київщині та Дніпропетровщині злочинне угрупування, яке планувало продати одну з найбільших партій трофейної зброї за час повномасштабної війни. Про це повідомила СБУ у понеділок, 12 січня.

Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. У них вилучили:

75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова,

38 бойових гранат,

більше як 20 підривачів,

2 гранатомети,

13 тис. набоїв.

Слідчі з’ясували, що спершу вони приховано вивозили товар з фронтових районів та складували його у схронах. Для відновлення пошкодженої зброї обладнали підпільні цехи на території власних будинків, а нові комплектуючі замовляли через спеціалізовані інтернет-платформи. Згодом вони підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

«СБУ та Нацполіція викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх “на гарячому” під час передачі бойових зразків», – розповіли в СБУ.

Наразі затриманим повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що в Україні викрили схему постачання ЗСУ неякісних мін та привласнення авансів. Вартість збитків – майже 3 млрд грн.