Один з учасників контрабандної схеми російський майор Євгєній Дмітрієв

Російські військові постачають на «чорний ринок» зброю з фронту в Україні. Контрабанду транспортують до Росії через окупований Крим. Про це йдеться у спільному розслідуванні хакерської групи «256 Кібер Штурмова Дивізія» та міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, опублікованому у четвер, 8 січня.

Як вказують автори матеріалу, «чорний ринок» зброї в Росії існує давно й особливо розвинувся з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Щоб створити надлишок зброї для продажу, російські офіцери, які командують штурмовими підрозділами, завищують втрати автоматів під час штурмів, або відправляють підлеглих на штурми без штатної зброї. Ще один спосіб – знайти зброю у зоні бойових дій, про яку не звітують. Найчастіше це – зброя суміжних підрозділів.

Основними контрабандистами зброї є 46 окрема бригада оперативного призначення, що на 99% складається із жителів Чечні й Дагестану. Військові бригади дислокуються на окупованій частині Херсонщини, зокрема, в Асканії Новій, Ільїнці, Новотроїцькому, Чаплинці й Каланчаку. Ще одним активним учасником схеми є російський майор Євгеній Дмітрієв, який у травні 2024 року потрапив на війну проти України з в’язниці, де відбував покарання за збут наркотичних засобів у великому розмірі. Дмітрієв обійняв посаду командира взводу штрафної штурмової роти «Шторм V», що входить до 291 гвардійського мотострілецького полку (мсп) Збройних сил РФ. Бійці полку воюють проти України переважно на Запорізькому напрямку – в районі Оріхова, Токмака та Роботиного.

Військовий квиток Євгенія Дмірієва

Влітку 2024 року Дмітрієв почав співпрацювати з «кадирівським» батальйоном «Ахмат-Восток», разом вони розробили схему транспортування зброї з фронту до окупованого Криму. Зокрема, за даними розслідувачів, у червні 2024 року Дмітрієв отримав на підрозділ десять АК-12 з боєкомплектом, а вже наприкінці того ж місяця здав три АК-12 і один затрофеєний АК-74, маючи на руках шість «списаних» автоматів для продажу. При цьому Дмітрієв сплачував виконуючому обов’язки начальника служби Ракетно-артилерійського озброєння Д. Тимошину 200 доларів за кожен «списаний» автомат, ще 50 доларів з кожної одиниці зброї – начальнику складу Д. Ровенському.

Зброю з Запорізького напрямку транспортують до Криму. На трасі розташовані блокпости Росгвардії, однак ті пропускають вантажі взагалі без огляду (послуга для постійних і перевірених клієнтів), або за грошову винагороду. Надалі корумповані посадовці російських правоохоронних структур сприяють переміщенню контрабандної зброї у межах Росії, а також постачанню у країни Європи, Західну Азію та Африку.