Андрій Карауш очолює Рівненську облраду з 2022 року

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Упродовж минулого року посадовець заробив 1,3 млн грн, а загальні заощадження його родини становлять понад 15 млн грн. Відповідні дані оприлюднені на сайті НАЗК.

Як вказано в електронній декларації від 15 лютого, минулого року Андрій Карауш заробив на посаді голови Рівненської облради 1,3 млн грн. Це орієнтовно по 115 тис. грн щомісяця. Крім цього, він задекларував 18 тис. грн доходу від надання майна в оренду.

Його дружина Юлія Карауш вказала 3002 грн доходу від підприємницької діяльності, а також 703 тис. грн відсотків від банківських вкладів.

Готівкою Андрій Карауш зберігає 51 337 доларів, 1 млн грн, 3500 злотих і 5000 євро. За актуальним курсом валют станом на 18 березня 2026 року – це орієнтовно 3,5 млн грн.

Дружина посадовця готівкою зберігає 10 тис. євро, 1 872 000 грн, 102 980 доларів. На її банківських рахунках – 4,7 млн грн. Загалом активи Юлії Карауш становлять орієнтовно 11,6 млн грн.

Для порівняння, у декларації за 2024 рік подружжя вказувало близько 13,5 млн грн заощаджень. Відповідно, за рік їхній капітал зріс на 1,6 млн грн.

Голова Рівненської облради є власником двох земельних ділянок: у селі Мала Любаша (1020 м2) та місті Новоукраїнка (77 330 м2), а його дружина володіє ділянкою у селі Городок (1000 м2). Також посадовець задекларував нежитлове приміщення в Рівному площею 17,5 м2, яким володіє з 2017 року. Подружжя проживає разом із двома доньками у квартирі в Рівному, яка належить родичці.

Із транспортних засобів Андрій Карауш задекларував кросовер Hyundai Tucson 2006 року випуску, придбаний у 2023 році за 10 тис. грн. Його дружина є власницею автомобіля Mercedes-Benz GLE-Class 350de 2022 року випуску вартістю понад 3,1 млн грн.

Додамо, що Андрій Карауш народився 11 листопада 1976 року. Освіту здобув у Чернігівському юридичному коледжі та НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Правознавство». Працював юрисконсультом і на керівних посадах у сфері ЖКГ, зокрема очолював «Водне господарство», «Кіровоградтепло» та з 2012 року – «Рівнеоблводоканал». У 2020 році обраний депутатом Рівненської обласної ради, а з 2022 року – її голова.