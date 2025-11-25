Дмитро Левицький селищний голова Млинівської громади з 2020 року

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у дохід держави майно голови Млинівської селищної територіальної громади Дмитра Левицького та його дружини. Йдеться про будинок у Рівному, земельні ділянки, вантажівку та катер. Про це повідомила 25 листопада пресслужба ВАКС.

У лютому 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у власності голови Млинівської селищної ради майно на 5,8 млн грн, яке він не міг купити за свою зарплату. Зокрема, сімʼя посадовця придбала:

земельну ділянку площею 0,0831 га у Рівному;

житловий будинок загальною площею 230,1 м 2 у Рівному;

у Рівному; самохідне моторне, прогулянкове судно Sylvan Mirage Cruise 8524LZ (2010 р.в);

земельну ділянку площею 0,25 га у Млинівській тергромаді;

вантажний автомобіль.

Правоохоронці звернулися до Вищого антикорупційного суду з позовом про конфіскацію незаконно набутого майна. У вівторок, 25 листопада, колегія суддів визнала ці активи необґрунтованими та ухвалила рішення про стягнення їх у дохід держави.

Додамо, що 44-річний Дмитро Левицький є головою Млинівської селищної ради з 2020 року. Балотувався як безпартійний, але за підтримки партії «За майбутнє». У декларації за 2024 рік посадовець вказав, що заробив 805 тис. грн, а його дружина – 1,2 млн грн. Крім того, подружжя отримало від продажу майна 2,4 млн грн.

Також у власності сімʼї Дмитра Левицького є магазин у Млинові площею 658,5 м2, чотири склади, шість земельних ділянок, будинок, чотири вантажівки, мотоцикл, автомобілі Jaguar I-Pace (куплений у 2022 році) та Toyota Sequoia (куплений у 2024 році), харчова цистерна та катер.