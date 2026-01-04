Ігорю Потапову було 75 років

У неділю, 4 січня, помер відомий львівський акушер-гінеколог Львівського обласного перинатального центру Ігор Потапов. Про це у фейсбуці повідомила його донька Тетяна. Медику було 75 років.

«Щойно пішов з життя мій найдорожчий і найрідніший таточко. Спи спокійно, мій рідний», – написала донька.

Всі деталі щодо поховання родина повідомить згодом.

Ігор Потапов почав свою медичну карʼєру у Львові у 1977 році на станції швидкої медичної допомоги. З 1980 року впродовж 12 років працював акушером-гінекологом Львівського міського пологового будинку №1, обіймав там посади завідувача та заступника головного лікаря.

1992 року став лікарем-ординатором гінекологічного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги Львова. З 1996 по 2021 рік був головним акушер-гінекологом управління (департаменту) охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Також він керував громадською організацією «Асоціація акушер-гінекологів Львівщини»

У 2018 році Ігоря Потапова призначили в.о. директора Львівського обласного перинатального центру. За час свого керівництва він звільнив чотирьох лікарів, які обіймали керівні посади, згодом вони оскаржили це рішення в суді. Детальніше про цю історію медик розповів в ефірі ZAXID.NET LIVE.

Останні роки Ігор Потапов працював акушером-гінекологом у Львівському перинатальному центрі, а також у приватній клініці.