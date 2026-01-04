Військовий ЗСУ з українським прапором у місті Родинське

Сили оборони контролюють населений пункт Родинське в Покровському районі попри поширені росіянами заяви про захоплення міста. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ в неділю, 4 січня.

«Російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту», – ідеться в повідомленні.

За даними військових, станом на 4 січня сили 14-ї бригади «Червона Калина» спільно з 20-ю бригадою «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» та суміжними підрозділами Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.

У ДШВ зауважують, що контроль над ключовими позиціями зберігається. Російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, 28 грудня Сили оборони півдня повідомили, що росіяни окупували частину Гуляйполя Запорізької області, іншу територію міста контролюють українські захисники.