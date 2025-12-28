На вулицях Гуляйполя тривають бої за місто

Армія Росії окупувала частину Гуляйполя Запорізької області, іншу територію міста контролюють Сили оборони України. Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Силах оборони Півдня.

Станом на 28 грудня частина Гуляйполя перебуває під контролем армії Росії. За неділю ворог майже два десятки разів штурмував українські позиції в місті, атакуючи авіацією, артилерією та безпілотниками.

«За добу, що триває, окупант майже два десятки разів штурмував українські позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину», – йдеться у повідомленні.

Іншу частину Гуляйполя контролюють Сили оборони України. Військові розповіли, що протягом 28 грудня Росія втратила понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння.

«Наразі ситуація в Гуляйполі дуже важка. Але на даний час росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом», – додали у дописі.