Владислав Волошин заявив про неузгоджений відступ на Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку, що у Запорізькій області, один з українських підрозділів відійшов з займаних позицій, не узгодивши це з військовим керівництвом. Такі дії дали можливість росіянам зайти у фланг Сил оборони. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі для «Інтерфакс-Україна» у четвер, 27 листопада.

За словами Владислава Волошина, на Гуляйпільському напрямку відбувались перегрупування та переформатування українських військ для збереження особового складу та більш ефективної оборони. Однак, за словами Волошина, один з підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов з позицій, які займав.

«Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі і особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони», – цитує «Інтерфакс-Україна» Владислава Волошина.

На Гуляйпільському напрямку відбулись бойові зіткнення, внаслідок чого кілька українських військових вважаються зниклими безвісти.

Зауважимо, що за інформацією Офісу генерального прокурора, вранці 27 листопада, росіяни на Гуляйпільському напрямку розстріляли п’ятьох беззбройних українських військових. Аналітичний проєкт DeepState уточнює, що страта відбулась після допиту полонених українців.

Гуляйпільський напрямок – ділянка фронту у південно-східній частині Запорізької області, навколо міста Гуляйполе. Наразі це один із найважчих напрямків, де росіяни регулярно проводять ведуть штурмові дії.

До слова, аналітики DeepState звертають увагу, що протягом останнього тижня Гуляйполе перебувало під загрозою окупації, однак «завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії».

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу