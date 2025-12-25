Повітряний напад відбивали авіація, ЗРВ, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи

У ніч на четвер, 25 грудня, українські воїни відбили повітряний напад росіян, знешкодивши 106 ворожих БпЛА. Попри активну роботу протиповітряної оборони, ще 22 ударних безпілотники влучили на 15 локаціях. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними відомства, від вечора 24 грудня російські окупанти випустили по Україні 131 ударний безпілотник і безпілотники інших типів. Дрони запускали з російських Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Донецька, Гвардійського та мису Чауда в Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знешкодила 106 ворожих БпЛА типу «шахед», «гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Раніше повідомлялось, що вночі 25 грудня Росія поцілила по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Також вранці росіяни обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури Чернігова. Відомо про одну постраждалу людину.