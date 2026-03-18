Чоловік тричі зґвалтував 18-річну дівчину

Самбірський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Борислави за зґвалтування 18-річної дівчини. За скоєне йому призначили 4 роки тюрми.

За матеріалами справи, злочин стався 2 січня 2026 року в квартирі, де мешкає дівчина. Близько 17:40 чоловік у коридорі квартири вдарив дівчину кулаком в обличчя, повалив її на землю та почав роздягатися. Спершу їй вдалося вивільнитися, проте чоловік наздогнав дівчину та примусив пройти у спальню квартири. Після цього зловмисник побив та тричі зґвалтував потерпілу. Першими увагу на вирок суду звернули LvivMedia, зазначивши, що обвинувачений – 41-річний чоловік, а потерпіла – дівчина 2007 року народження.

У суді обвинувачений зізнався у скоєному. За його словами, із потерпілою він познайомився орієнтовно у жовтні 2025 року, коли робив ремонт у сусідній квартирі, а дівчина попросила його зремонтувати котел. Також він зазначив, що у той день мало що пригадує через раніше отримані контузії на війні. Після скоєного він вистрибнув через вікно з другого поверху.

Справу розглядав суддя Ігор Казан, який визнав 41-річного чоловіка винним у зґвалтуванні (ч. 1 ст. 152 КК України) та засудив його до 4 років тюрми. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.