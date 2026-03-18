Інцидент стався у вівторок, 17 березня

У Чернівцях невідомий чоловік, який був одягнутий у балаклаву, кулаками вдарив двох контролерок. Жінки перевіряли оплату за проїзд. Керівництво комунального підприємства звернулося до поліції, там проводять перевірку.

Інцидент стався у вівторок, 17 березня. Про це розповів директор КП «Чернівецького тролейбусного управління» Григорій Оробець, повідомляє С4.

«Контролери проводили перевірку оплати проїзду в тролейбусі. Один із пасажирів у балаклаві сказав: “Зараз-зараз я вам покажу проїзд”, і на одній із зупинок, коли водій відчинив двері, він вибіг із транспорту й показав непристойний жест нашим контролерам», – розповів Григорій Оробець.

Згодом контролерки впізнали чоловіка, коли він виходив з іншого автобуса. Жінки хотіли його зупинити та перевірити оплату, однак він накинувся на них.

«Наші контролери чекали наступний транспорт. Під’їжджає автобус, з якого вибігає цей чоловік. Контролери його впізнали й хотіли зупинити, щоб перевірити оплату за проїзд. Він відмовився і вдарив в обличчя одну з контролерок, інша почала його відтягувати. Він розвернувся та вдарив і її», – зазначив директор ЧТУ.

За словами Григорія Оробця, зі здоров’ям контролерок усе гаразд. Він звернувся в поліцію Чернівців, там проводять перевірку факту побиття працівниць комунального транспорту. В коментарі ZAXID.NET в поліції також повідомили, що намагатимуться встановити особу чоловіка, аби притягнути його до відповідальності.