Новий тариф діятиме щонайменше до 15 квітня і залежатиме від ситуації на ринку пального

У Чернівцях з 16 березня подорожчала вартість проїзду в міських автобусах. Тариф становитиме 17 гривень (раніше було 15 гривень). Для учнів проїзд вартуватиме 8 гривень. Рішення про тимчасове підняття тарифу прийняли на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради.

У міській раді зазначили, що тариф зріс тимчасово – до 15 квітня, повідомляє «Суспільне.Чернівці». До цього часу перевізники мають розрахувати економічно обґрунтовану вартість проїзду та подати свої розрахунки в департамент транспорту Чернівецької міської ради.

Приватні перевізники у Чернівцях зазначають, що зміна тарифу пов’язана з різким подорожчанням пального. Лише за два тижні вартість палива з 56 гривень за літр піднялася до 76 гривень за літр.

За словами керівника комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» Григорія Оробця, вартість палива, закладена у тарифі на проїзд, становить 44 гривні. Наразі тролейбусне управління купує пальне за 55 гривень. Один із постачальників вже відмовився постачати пальне за такою ціною, а інший збільшив вартість.

У міській раді Чернівців вирішили, що ЧТУ має подати розрахунки економічно обґрунтованого тарифу на проїзд в автобусах. Водночас також розглядають можливість підняття тарифу на проїзд у тролейбусах – через здорожчання електрики. Розмір підвищення наразі невідомий.

Додамо, що раніше вартість проїзду підняли в Івано-Франківську. Там проїзд здорожчав в середньому на 5 гривень до 15 квітня.