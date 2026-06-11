Сокальська районна лікарня

Сокальський районний суд увʼязнив лікаря-анестезіолога Сокальської районної лікарні Андрія Магира на три роки за пʼяну ДТП на Львівщині. Такий вирок суд виніс, у вівторок, 9 червня.

За матеріалами справи, 30 грудня 2020 року Андрій Магира, будучи пʼяним, кермував Volkswagen Passat. Їдучи по вул. Львівській у смт Жвирка, лікар виїхав на зустрічну та зіткнувся з Ауді А6, внаслідок чого водій Ауді А6 отримав тяжкі травми.

У суді Андрій Магира визнав свою провину, розкаявся та розповів, що допоміг постраждалому з витратами на лікування і відшкодував вартість автомобіля.

Помʼякшувальною обставиною стало також те, що Андрій Магира має інвалідність III групи, яку він отримав внаслідок захисту України (у вироку не зазначається, коли лікар служив).

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Суддя Михайло Адамович присудив Андрію Магирі три роки увʼязнення та позбавив права кермувати на три роки. Також суддя зобовʼязав лікаря виплатити 4000 тис. грн моральної шкоди постраждалому. Вирок можна оскаржити в апеляції.