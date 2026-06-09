Наталія Гаврило є сімейною лікаркою у 1 ТМО

Сихівський районний суд Львова визнав винною у вчиненні домашнього насильства сімейну лікарку 1ТМО Наталію Гаврило. Жінка у стані алкогольного сп’яніння погрожувала та шарпала його за одяг. Суд призначив їй покарання у вигляді 340 грн штрафу.

Як зазначено у постанові суду, інцидент стався 16 травня 2026 року близько 01:00 ночі у квартирі, де мешкає жінка. Наталія Гаврило у стані алкогольного сп’яніння вчинила конфлікт зі своїм колишнім чоловіком, зокрема кричала на нього, погрожувала, нецензурно висловлювалась та шарпала за одяг.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачена є сімейним лікарем у 1 ТМО. У суді Наталія Гаврило свою вину визнала та пояснила, що між нею та колишнім чоловіком, з яким вони проживають в одній квартирі, виник конфлікт, через що вона почала лаятися на нього та застосовувати фізичну силу. Чоловік до суду надіслав заяву, в якій зазначив, що на час розгляду справи вони примирилися та попросив суд про закриття провадження.

Суддя Олена Горбань визнала Наталію Гаврило винною у вчиненні домашнього насильства (ч. 1 ст. 173-2 КУпАП) та призначила штраф у розмірі 340 грн, також вона має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити протягом десяти днів.

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До слова, 6 травня 2026 року Сихівський районний суд Львова видав заборонний припис на три доби – жінці заборонили будь-які контакти з колишнім чоловіком. Проте вона цю заборону порушила. Того ж дня між подружжям, яке перебувало в процесі розлучення, спалахнув конфлікт у квартирі. Сварка супроводжувалася нецензурною лексикою та спробою жінки відібрати телефон, яким чоловік знімав події. Він викликав поліцію – та склала протокол про адміністративне правопорушення за ознаками психологічного домашнього насильства. Згодом чоловік письмово звернувся до суду з проханням закрити провадження. У заяві він зазначив, що не вважає себе жертвою насильства, а конфлікт пояснив емоційним напруженням через розлучення.