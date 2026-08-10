Наслідки атаки на Бугаївку

У понеділок, 10 серпня, російські окупанти здійснили масований артилерійський обстріл села Бугаївка на Харківщині. Внаслідок атаки у населеному пункті загинули пʼятеро людей, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Росіяни обстріляли Бугаївку, яка розташована за 30 км від українсько-російського кордону та за 28 км на північ від Ізюму. Для атаки окупанти застосували артилерійське озброєння.

«Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки. Загинули п’ятеро людей», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Наслідки атаки на Бугаївку 10 серпня

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Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнний злочин, що спричинив загибель людей).

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня росіяни атакували пʼятьма керованими авіабомбами цивільну інфраструктуру Сум. Внаслідок російської атаки у місті постраждали щонайменше 14 людей, серед них – 14-річна дівчинка.