Депутатка дістала із сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем’єр-міністра

У частково визнаному Косові засідання парламенту зірвалося після конфлікту між прем’єр-міністром Альбіном Курті та опозиційною депутаткою Тіме Кадріяй. Парламентарка кілька разів кинула яйця в главу уряду. Про це у суботу, 8 серпня, повідомило місцеве медіа KOHA.

Напруга в сесійній залі виникла після того, як Курті запропонував перенести установче засідання парламенту. Прем’єр пояснив таке рішення необхідністю додаткового часу для переговорів із політичними силами перед висуненням кандидатури на посаду спікера.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Після виступу Курті повернувся на своє місце. Тоді до нього підійшла депутатка від партії «Альянс» Тіме Кадріяй. Вона дістала із сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у прем’єр-міністра. Під час інциденту депутатка вигукувала: «Ганьба, ганьба». Після цього засідання парламенту було фактично зірване.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Відео конфлікту привернуло увагу міжнародних медіа. Зокрема, The Guardian опублікувало кадри інциденту, на яких видно, як депутатка кидає яйця в Курті.

Зазначимо, що Косово вже майже два роки перебуває у політичній кризі. Суперечки між основними політичними силами країни ускладнюють формування та повноцінну роботу парламенту.