В Одесі внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та автомобілі

У ніч на неділю, 9 серпня, російські війська здійснили комбіновану атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. А також влучили БпЛА по житловому будинку у Харкові. Про це повідомили начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Одеської міської військової адміністрації, атака розпочалася близько 03:30 та тривала приблизно годину. Окрім дронів, росіяни неодноразово запускали по місту балістичні ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та автомобілі, вісім людей трамовано, більшість із них отримали осколкові поранення.

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«Ворог застосував кілька десятків ракет та дронів: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців», – повідомив Кіпер.

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На місцях ударів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Також Війська Росії вдарили безпілотником по житловому будинку в Салтівському районі Харкова, зруйновано 7-10 поверхи. На місці удару розпочали рятувальну операцію, адже в будинку заблоковані люди. Терехов повідомив, що наразі відомо про 12 постраждалих і двох загиблих.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня, внаслідок атаки у столиці постраждали четверо людей, тоді як у Броварському районі Київщини загинули троє людей, серед них дитина.