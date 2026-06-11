Які фахівці в українському IT заробляють понад 6 тис. доларів
Лише близько 9% айтівців мають такі зарплати
Найвищі зарплати в українському IT найчастіше отримують фахівці у керівництві, DevOps-напрямах та роботі з даними. Загалом лише близько 9% айтівців заробляють понад 6 тис. доларів на місяць, і ця частка майже не змінилася за останні два роки, пише DOU.
Найбільше заробляють на керівних посадах. Зокрема, серед спеціалістів рівня Lead і вище близько 25% отримують понад 6 тис. доларів. Серед Senior-фахівців цей показник становить приблизно 14%.
За спеціалізаціями найчастіше високі зарплати у таких напрямах:
- DevOps & SRE
- Data Science та Data/AI
- Tech & General Leadership
- Software Development
Як спеціалізація впливає на зарплату в IT / Інфографіка DOUНе пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Саме ці сфери залишаються базовими «точками концентрації» доходів у верхньому сегменті ринку.
Натомість не так часто високі зарплати отримують у QA, support та частині бізнес-ролей. У цих напрямах вихід у верхній зарплатний сегмент суттєво нижчий порівняно з інженерними та керівними позиціями.
Водночас у менеджерському сегменті частка зарплат понад 6 тис. доларів за два роки знизилася майже на 16 відсоткових пунктів.
Натомість зростання показали:
- Product/Project менеджери – майже подвоєння частки понад 6 тис. доларів
- UX/UI та дизайн – поступове збільшення високих доходів
Скільки заробляли українські айтівці у 2025 році / Інфографіка DOU
Від чого залежить дохід айтівців?
Аналітики DOU зазначають, що на те, чи вийде спеціаліст у високий зарплатний сегмент впливають посада та рівень (Lead+, Senior), досвід та знання англійської, а також тип компанії. Так, найвищі зарплати частіше пропонують стартапи, фриланс та міжнародні компанії. Примітно, що у великих корпораціях частка тих, хто отримує 6 тис. доларів – нижча.
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Ба більше, помітним є й вплив віку та гендеру – жінки та старші фахівці рідше потрапляють у найвищий зарплатний сегмент.
До слова, за останній рік роботодавці звільнили 17% айтівців – трохи менше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 19%. За кордоном ситуація гірша – там без роботи залишився кожен п’ятий IT-фахівець (20%).