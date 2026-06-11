Жінки рідше отримують високі зарплати в IT

Найвищі зарплати в українському IT найчастіше отримують фахівці у керівництві, DevOps-напрямах та роботі з даними. Загалом лише близько 9% айтівців заробляють понад 6 тис. доларів на місяць, і ця частка майже не змінилася за останні два роки, пише DOU.

Найбільше заробляють на керівних посадах. Зокрема, серед спеціалістів рівня Lead і вище близько 25% отримують понад 6 тис. доларів. Серед Senior-фахівців цей показник становить приблизно 14%.

За спеціалізаціями найчастіше високі зарплати у таких напрямах:

DevOps & SRE

Data Science та Data/AI

Tech & General Leadership

Software Development

Як спеціалізація впливає на зарплату в IT / Інфографіка DOU

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Саме ці сфери залишаються базовими «точками концентрації» доходів у верхньому сегменті ринку.

Натомість не так часто високі зарплати отримують у QA, support та частині бізнес-ролей. У цих напрямах вихід у верхній зарплатний сегмент суттєво нижчий порівняно з інженерними та керівними позиціями.

Водночас у менеджерському сегменті частка зарплат понад 6 тис. доларів за два роки знизилася майже на 16 відсоткових пунктів.

Натомість зростання показали:

Product/Project менеджери – майже подвоєння частки понад 6 тис. доларів

UX/UI та дизайн – поступове збільшення високих доходів

Скільки заробляли українські айтівці у 2025 році / Інфографіка DOU

Від чого залежить дохід айтівців?

Аналітики DOU зазначають, що на те, чи вийде спеціаліст у високий зарплатний сегмент впливають посада та рівень (Lead+, Senior), досвід та знання англійської, а також тип компанії. Так, найвищі зарплати частіше пропонують стартапи, фриланс та міжнародні компанії. Примітно, що у великих корпораціях частка тих, хто отримує 6 тис. доларів – нижча.

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Ба більше, помітним є й вплив віку та гендеру – жінки та старші фахівці рідше потрапляють у найвищий зарплатний сегмент.

До слова, за останній рік роботодавці звільнили 17% айтівців – трохи менше, ніж у 2025 році, коли цей показник становив 19%. За кордоном ситуація гірша – там без роботи залишився кожен п’ятий IT-фахівець (20%).