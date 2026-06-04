Intellias відкрила перший офіс у Японії

Львівська IT-компанія Intellias відкрила свій перший офіс у Японії. Нове представництво розташоване в Токіо та працює з 1 квітня 2026 року. Компанія планує посилити співпрацю з місцевими автовиробниками та постачальниками автомобільних компонентів у сфері розробки програмно-керованих автомобілів (Software-Defined Vehicles, SDV), про це йдеться у прес-релізі Intellias.

Також у коментарі ZAXID.NET компанія повідомила, що ключова роль нового офісу полягає у посиленні присутності компанії на японському ринку, поглибленні співпраці з клієнтами й партнерами та розвитку локальної команди залежно від потреб бізнесу. Наразі даних про суму інвестицій у відкриття нового офісу та кількість працівників, що там працюватиме – не розголошують.

Над чим працюватиме Intellias у Токіо?

Токійський офіс працюватиме над спільною розробкою цифрових рішень для автомобільної галузі разом із японськими OEM-виробниками та Tier-1 постачальниками. Також у новому представництві розміщено платформу IntelliKit, яка дозволяє демонструвати та тестувати рішення для цифрових автомобільних кокпітів.

У компанії зауважили, що наразі понад 170 млн автомобілів у світі використовують цифрові продукти, створені за участю Intellias. За роки роботи компанія співпрацювала з більш ніж 40 брендами автомобільної індустрії, зокрема європейськими преміальними виробниками та компаніями, які працюють у сегменті електромобілів.

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За словами співзасновника та CEO Intellias Віталія Седлера, японський ринок є одним зі стратегічних напрямів розвитку автомобільної експертизи компанії.

«Японська автомобільна промисловість десятиліттями визначає глобальні стандарти якості, надійності та інженерної майстерності. Зі свого боку, Intellias привносить у цей регіон досвід співпраці з понад 40 брендами з автомобільної індустрії», – зазначив він.

Intellias виходить на ринок Японії з офісом у Токіо / Фото Intellias

Чому Токіо?

У компанії пояснили, що відкриття офісу відбулося в період активної трансформації японської індустрії мобільності. За прогнозами Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI), до 2030 року країна може зіткнутися з дефіцитом близько 51 тис. IT-фахівців.

Крім того, традиційні автовиробники витрачають на розробку автомобільного програмного забезпечення три-чотири роки, тоді як нові гравці ринку скорочують цей цикл до двох-трьох років.

Керівник напрямку Mobility Japan в Intellias Такабумі Танно зазначив, що місцеві виробники стикаються з необхідністю прискорювати розробку програмного забезпечення та впроваджувати нові цифрові сервіси для автомобілів.

Що відомо про новий офіс?

У токійському офісі компанія планує розширювати команду, зокрема наймати solution architect, project manager та інших спеціалістів у сфері автомобільної інженерії.

Зауважимо, що Intellias спеціалізується на продуктовому інжинірингу та цифрових рішеннях. Компанія працює з клієнтами у сфері автомобільної промисловості, телекомунікацій, фінансів, ритейлу та інших галузях.

Більше про Intellias

Intellias – українська IT-компанія, заснована у Львові у 2002 році. Вона спеціалізується на продуктовому інжинірингу та цифрових рішеннях для автомобільної галузі, фінансового сектору, телекомунікацій, ритейлу та інших індустрій.

Компанія має офіси та розробницькі центри в Україні (Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород), а також у низці країн Європи, Азії та Латинської Америки, зокрема в Польщі, Хорватії, Португалії, Іспанії, Болгарії, Індії та Колумбії.

За даними компанії та ринкових оцінок, у 2024 році команда Intellias налічувала близько 3200 фахівців. Компанія входить до десятки найбільших IT-компаній країни за рейтингом DOU.