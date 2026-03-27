N-iX стала партнером Cursor

Львівська IT-компанія N-iX повідомила про стратегічне партнерство зі стартапом Cursor, який створює популярний інструмент для програмістів на основі штучного інтелекту. Про це компанія повідомила у соцмережах 27 березня.

Cursor розробляє середовище, яке допомагає писати код швидше: підказує, редагує та навіть перевіряє його за допомогою ШІ. Тепер разом із N-iX компанія хоче допомогти бізнесу активніше переходити до так званої AI-розробки, коли штучний інтелект стає частиною щоденної роботи програмістів.

У N-iX пояснили, що їхня експертиза у створенні складного програмного забезпечення, роботі з даними та хмарними технологіями доповнить можливості Cursor. Разом вони допомагатимуть компаніям автоматизувати написання коду, тестування та підготовку документації.

У компанії очікують, що це дозволить пришвидшити розробку продуктів, покращити якість коду та зменшити витрати. За оцінками N-iX, використання ШІ в розробці може економити клієнтам у середньому до 1,5 млн доларів.

Cursor уже використовують у проєктах понад 35 клієнтів N-iX, а більш ніж 150 фахівців компанії працюють із цими рішеннями. Зараз напрямок, пов’язаний із впровадженням ШІ, стрімко зростає і вже приносить близько 22% бізнесу N-iX.

Зауважимо, що N-iX є однією з найбільших IT-компаній України, компанія розташована у Львові. У ній працює понад 2400 людей. N-iX співпрацює з великими міжнародними клієнтами, зокрема Bosch, Siemens та eBay.

Стартап Cursor заснували випускники Massachusetts Institute of Technology. Його інструмент працює з різними ШІ-моделями, зокрема від OpenAI, Anthropic та Google. Cursor уже здобув популярність серед розробників і керівників технологічних компаній. Серед його користувачів керівники Nvidia та Stripe.