АРМА готується до проведення конкурсу на управителя активів «Моршинської» та «Миргородської»

Сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) потрапили під хакерську атаку. Про це повідомили у вівторок, 18 серпня, у пресслужбі АРМА.

За даними агентства, його сервери зазнали несанкціонованого втручання, яке має ознаки хакерської атаки. Це сталося напередодні завершення строку подання заявок на участь у конкурсі на управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Міхаілу Фрідману.

«У російського олігархічного капіталу за роки присутності в Україні сформувалося достатньо людей, готових обслуговувати його інтереси всередині нашої держави. Ще з весни цього року ми почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА», – сказала виконувачка обовʼязків голови агентства Ярослава Максименко.

За її словами, подібна ситуація виникла навесні 2026 року, коли спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також «активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів». У пресслужбі АРМА розглядають версію координованої кампанії, спрямованої на паралізацію роботи агентства, тиск на нього та зрив конкурсу з відбору управителя активів Фрідмана.

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«За цими фактами розпочато ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідуються СБУ. Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність», – повідомили у пресслужбі АРМА.

У пресслужбі агентства наголосили, що конкурс з управителя активів IDS Ukraine відбудеться у визначені строки, і спроби зовнішнього втручання не вплинуть на його проведення. Подати заявки на конкурс можна до 22 серпня, після чого електронна система визначить дату конкурсу. Попередньо, він відбудеться на початку вересня.

Зазначимо, IDS Ukraine – група компаній, до складу якої входять торговельні марки «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф». Активами IDS Ukraine володіє російський олігарх Міхаіл Фрідман.

Нагадаємо, корпоративні права власників холдингу IDS Ukraine, до якого входять Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія IDS та оператор доставки води «ІДС Аква Сервіс» передали до АРМА ще у 2022 році.

У листопаді 2025 року активи IDS Ukraine виставили на публічні торги, а в грудні АРМА офіційно прийняло корпоративні права IDS Ukraine у своє управління.