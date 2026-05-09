Ще донедавна про високі зарплати у наймі говорили виключно у контексті IT. Така думка не була безпідставною, ринок активно підігрівав цю ідею. Подекуди ситуація переходила межі розуміного і ставала буквально «мемною». Наприклад, орендодавці у Львові та Києві могли відразу зазначати в оголошеннях, що здадуть квартиру лише IT-спеціалісту.

Айтівець став символом нового українського середнього класу – людини, яка заробляє багато, не бруднить рук і може дозволити собі «жити на широку ногу». Втім, у 2026 році тенденція змінилась. IT-ринок переживає складний період: скорочення, заморожені зарплати, конкуренція з глобальним ринком. Натомість у центрі уваги опинилась зовсім інша ніша – робітничі професії. Плиточники, виконроби, муляри – люди, яких раніше не згадували в розмовах про «гарні зарплати», почали отримувати дійсно великі гонорари. Чому так сталося і що кажуть самі майстри, розбирався ZAXID.NET.

Як зросли зарплати?

Якщо дивитись на суху аналітику, бачимо, що зарплати у робітничих спеціальностях зростають майже по всіх напрямках. За даними платформи OLX, станом на лютий 2026 року, найбільше зростання зафіксовано саме у будівництві:

малярі – +43% (до 40 тис. грн)

комплектувальники – +34% (до 28 тис. грн)

виконроби – +33% (до 50 тис. грн)

муляри – +32% (до 56 тис. грн)

Також зросли доходи в суміжних професіях:

електрики – близько 30 тис. грн (+15–20%)

зварювальники – 35 тис. грн

токарі – 32 тис. грн

штукатури – 63 тис. грн

І якщо вже ми провели паралель зі сферою IT, то справедливо зазначити і медіанну зарплата junior-розробника. Наразі, за даними DOU, вона становить 700–900 доларів, тобто орієнтовно 30 – 39 тис грн, за курсу 44 грн за долар. Натомість досвідчений муляр чи штукатур заробляє від 56 до 63 тис. грн на місяць. І це лише медіана по ринку вакансій, реальні цифри у майстрів із репутацією – вищі.

Окрім зарплатні, зростає і престижність робітничих сфер. З’явились блогери-будівельники, компанії з цієї сфери активно ведуть соцмережі, а у тіктоці відео, де майстри показують свої робочі будні та зарплатню, буквально стали вірусними. Один із таких роликів – від луцької компанії Best Budova Group набрав понад 1 млн переглядів. У ньому плиточник отримує зарплатню 20 тис. грн за півтора дні роботи.

У іншому відео компанії зарплату отримує маляр – 65 тис. грн. Щоправда, це заробіток уже за сім днів.

Робота у будівництві не є легкою, але, як бачимо, – гарно оплачуваною. Майстри навіть змагаються між собою за репутацію та визнання і влаштовують батли. Ось, наприклад, нам трапилось оголошення про провдення «Батлу плиточників» з призовим фондом 150 тис. грн.

Те, що зарплати майстрів і попит на їх працю суттєво виріс, не ігнорують і на державному рівні. Нещодавно, 29 квітня уряд змінив підхід до розрахунку вартості будівництва за державні гроші – відтепер зарплата у кошторисі не може бути нижчою за середній рівень по галузі в конкретному регіоні. У більшості випадків це 30–60 тис. грн, що ближче до реальних ставок майстрів. До цього кошториси у держбудівництві були відірвані від реальності – офіційні розрахунки не встигали за ринком, а підрядники або шукали обхідні шляхи, або просто не бралися за державні замовлення.

Чому попит такий високий?

За даними work.ua, будівництво та архітектура – абсолютний лідер за часткою вакансій із бронюванням від мобілізації: майже 29% від загальної кількості. Така цифра свідчить про те, що галузь і справді зацікавлена в утриманні людей. Причин дефіциту кілька, і всі вони накладаються одна на одну.

По-перше, мобілізація. Будівельниками є переважно чоловіки призовного віку, і значна частина з них або на фронті, або виїхала. По-друге, передвоєнна та воєнна трудова міграція: ще до 2022 року десятки тисяч майстрів працювали в Польщі, Чехії, Німеччині і частина з них так і не повернулась.

По-третє, попит на будівельні послуги не впав, він лише змістився: відновлення пошкоджених будівель, внутрішнє переселення. Та, зрештою, життя в Україні не зупинилось – люди попри війну та виклики купують житло, роблять ремонти. Як наслідок, черга на хорошого майстра може бути від кількох місяців до пів року.

«На хліб із маслом вистачає»: скільки реально заробляють майстри?

ZAXID.NET поговорив з Валерієм Липою – будівельником, який працює у Волочиську – невеликому місті на Хмельниччині. У будівництві він з 2011 року, починав підсобником, потім була робота в Ізраїлі та Швеції. Повернувшись в Україну, чоловік зосередився на капітальних ремонтах під ключ. Зараз він і майстер, і виконроб – координує роботу інших фахівців на кількох об’єктах одночасно.

За його словами, черга на реалізацію будівельних робіт – мінімум на пів року.

«Наразі затребувані абсолютно всі будівельні професії – від бетонярів і мулярів до малярів і меблярів. На ринку відчувається гострий дефіцит робочих рук», – розповідає Валерій Липа.

Середньостатистичний будівельник, за його словами, заробляє від 100 тис. грн. «Це може бути як 60–80 тис., так і 120–140 тис. грн». Підсобний працівник коштує майстру в середньому 1500 грн на день.

«Найкраще оплачується найвідповідальніша робота. Гроші платять не за важку фізичну працю, а за відповідальність: що більше її береш на себе й виправдовуєш, то більше заробляєш. У будівництві кожна спеціальність вимагає серйозного ставлення, тому зарплати в різних майстрів приблизно однакові», –пояснює Валерій.

Валерій Липа / Фото надане ZAXID.NET

Щодо власного заробітку відповідає досить обережно: «На хліб із маслом вистачає і відкласти ще виходить». Водночас чоловік визнає, що це важка фізична праця.

«Робочий графік – шість днів на тиждень, з восьмої ранку до восьмої вечора. Інакше в терміни не вкластися. Після десяти років роботи у цій сфері організм відчутно виснажується, навіть якщо постійно користуватись засобами захисту», – додає Валерій Липка.

На заробіток впливає і те, де саме працюєш. Валерій працює у Волочиську і зазначає, що бути вузькопрофільним майстром у маленькому місті нерентабельно: «щоб мати стабільний потік замовлень, треба вміти все – від стяжки до оздоблення».

Також ми поговорили з плиточником зі Львова – Віталієм (прізвище співрозмовника не розголошується на його прохання). Чоловік каже, що роботи завжди вистачало, та наразі попит особливо високий – графік розписаний на пів року вперед. Зросли і розцінки. Так, ще два роки тому, у 2024 році ціна за м² не піднімалась вище 650 грн, сьогодні ж його ставка – 950 грн за м². Заробіток повністю залежить від кількості й обсягу замовлень. Тож, порахуємо приблизно:

Невелика ванна – це 5–8 м², коридор – 6–12 м², гараж – від 18 м² і більше. Якщо майстер укладає в середньому 20–25 м² на тиждень, а це реальний темп якісної роботи, то місячний заробіток складає орієнтовно 76–95 тис. грн.

Жінки в будівництві

Ще одна помітна зміна на ринку праці – у робітничі професії дедалі активніше приходять жінки. І звісно, це не зовсім нове явище, адже маляри, оздоблювальниці, прибиральниці об’єктів завжди були присутні в галузі. Та, якщо раніше це були радше винятки, або допоміжні ролі, наразі картина змінюється.

За даними Асоціації приватних роботодавців, у 2024 –2025 роках частка жінок-кандидаток на вакансії у традиційно «чоловічих» професіях зросла з 5% до понад 15%. У будівництві це зварювальниці, монтажниці вікон і дверей, майстрині з оздоблювальних робіт. Якщо раніше цьому сприяв кадровий дефіцит, спричинений мобілізацією та міграцією, то наразі можемо говорити і про фінансові стимули.

Моніторивши онлайн-сервіс замовлення послуг «Кабанчик», де майстри шукають підробіток, ми помітили, що серед оголошень – багато пропозицій від жінок.

Будівельний бум чи нова норма?

Схоже, будівельний бум – це не тимчасове явище, а радше навпаки – тенденція, яка з нами надовго. Відновлення країни після війни займе роки, а кадровий дефіцит нікуди не зникне. Це означає, що попит на майстрів і відповідно зарплати – залишатимуться високими.

Імовірно, це продовжить змінювати і ставлення суспільства до робітничих професій. Вже зараз молодь дедалі частіше обирає будівельні спеціальності свідомо, а не від безвиході. Попит на навчання зростає і це логічно, адже увійти у професію можна відносно швидко. Базову спеціальність муляра, штукатура, плиточника можна отримати у профтехучилищі за 1–2 роки.

Водночас, як кажуть самі майстри, головне у цій сфері – практика. Найпростійший і найпоширеніший спосіб увійти в професію – почати працювати підсобником або учнем у бригаді, де за кілька місяців можна освоїти базові навички й почати заробляти. Як ми зазначали вище, зарплата підсобника за один день – 1500 грн. А далі – питання часу, бажання і репутації. Саме вона в будівництві вирішує майже все. Як зауважив наш співрозмовник – Віталій, «хороший майстер не шукає клієнтів – клієнти шукають його».

І якщо ви скажете, що це сфера без розвитку, – ви помиляєтесь. Ті майстри, які хочуть розвиватись, можуть піти на курси з кошторисування, управління проєктами, або ж сформувати власну бригаду, щоб брати більше проєктів. Чи стати виконробом і координувати кілька об’єктів одночасно. Це вже інший рівень доходу.