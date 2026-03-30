В Україні зросли зарплати будівельників

В Україні зростають зарплати у робітничих професіях, така тенденція простежується майже за всіма вакансіями на платформі OLX, де порівняли дані за лютий 2026 та лютий 2025 років, повідомляє «Економічна правда».

Найбільше зросли зарплати у сфері будівництва. Зокрема, оплата праці маляра підвищилась на 43% – до 40 тис. грн. Також суттєве зростання зафіксували у комплектувальників (+34%, до 28 тис. грн), виконробів (+33%, до 50 тис. грн) і мулярів (+32%, до 56 тис. грн).

У межах 15–20% підвищилися медіанні зарплати електриків (30 тис. грн), зварювальників у будівництві (35 тис. грн), токарів (32 тис. грн) і штукатурів (63 тис. грн).

Помірніше – на 10–15% – зросли доходи будівельників (45 тис. грн), монтажників (40 тис. грн), пакувальників (22 тис. грн), слюсарів (25 тис. грн) і столярів (29 тис. грн). Водночас у виробничій сфері зафіксовано поодиноке зниження: наприклад, зарплата зварювальників зменшилась на 3% – до 34 тис. грн.

Попри підвищення зарплат, попит на працівників скоротився. Кількість вакансій на платформі зменшилася порівняно з минулим роком. Найбільше впали пропозиції для зварювальників у будівництві (-89%), плиточників (-52%), малярів у виробництві (-47%), токарів (-37%) і штукатурів (-36%).

На 20–25% знизився попит на будівельників, мулярів, слюсарів і столярів. Водночас деякі професії демонструють зворотну динаміку: попит на комплектувальників зріс майже у 12 разів, на зварювальників у виробництві – більш ніж у 6 разів, на машиністів екскаватора – на 47%, а на виконробів – на 11%.

Кількість відгуків від шукачів роботи також зменшилась, однак все ще перевищує кількість вакансій. У середньому на одне оголошення припадає понад 20 відгуків. Найбільша конкуренція – серед пакувальників (21 відгук на вакансію) та різноробочих у будівництві (18 відгуків), що полегшує роботодавцям закриття таких позицій.

Як писав ZAXID.NET, зросли також і зарплати держслужбовців. Так, у січні 2026 року чиновникам платили в середньому 53,29 тис. грн, на 4 тис. грн більше, ніж минулоріч у цей же період. При цьому, найбільші оклади у працівників Нацкомісії, які здійснюють державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП).