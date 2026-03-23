Середні зарплати у ключових сферах зросли до 40%

Найвищу медіанну зарплату в Україні зафіксували на вакансію стоматолога – 150 тис. грн, це на 20% більше, ніж минулоріч. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на дані дослідження «OLX Робота» за лютий 2026 року.

На другому місці – посада рихтувальника (категорія «СТО та автомийки»), з показником у 70 тис. грн, що на 27% більше, ніж у лютому 2025. У цій же категорії зарплату у 60 тис. грн пропонували автомалярам (+17%) та автоелектрикам (+на 33%).

Загалом рейтинг найбільш високооплачуваних робіт дещо змінився з лютого 2025 року. Водночас переважно це вакансії з тих же категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. Як зазначили аналітики, зростання медіанних заробітних плат подекуди сягало до +40%.

У перелік найбільш оплачуваних посад також увійшли вакансії з категорії будівництва та облицювальних робіт:

фасадник – 67,5 тис. грн (+15% лютого 2025 року);

штукатур – 66,3 тис. грн (+13%);

муляр – 65 тис. грн (+30%).

Високооплачуваними посадами також є професії у сфері логістики та доставки. Серед них вакансія далекобійника із зарплатою у 60 тис. грн (більше на 33%, ніж у лютому 2025 року).

Високі середні зарплати – від 40 до 50 тис. грн фіксували також у категорії будівництва та облицювальних робіт. Серед них:

будівельник, маляр – 50 тис. грн (+11%);

виконроб – 50 тис. грн (+14%);

плиточник – 47 тис. грн (+39%);

монтажник – 45 тис. грн (+16%).

У категорії СТО та автомийок найвищу медіанну зарплату отримує механік – 45 тис. грн, що на 14% більше, ніж раніше. У логістиці та доставці на посаді водія середня зарплата становить 42,5 тис. грн, додавшись на 16%.

У виробництві та робітничих спеціальностях медіанні зарплати коливаються від 35 до 40 тис. грн:

електрик – 38,8 тис. грн (+41%);

підсобний працівник – 37,5 тис. грн (+9%);

маляр – 37,5 тис. грн (+42%);

токар – 35 тис. грн (+11%).

У лютому 2026 року медіанна зарплата менеджера з продажів у категорії роздрібної торгівлі склала 38 тис. грн, що на 38% більше, ніж у лютому 2025 року.

Як писав ZAXID.NET, зросли також і зарплати держслужбовців. Так, у січні 2026 року чиновникам платили в середньому 53,29 тис. грн, на 4 тис. грн більше, ніж минулоріч у цей же період. При цьому, найбільші оклади у працівників Нацкомісії, які здійснюють державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу (НКРЕКП).