Наслідки атаки на розподільчий центр магазинів Eva

У вівторок, 18 серпня, російські окупанти завдали удару по розподільчому центрі магазину косметики та побутових товарів Eva у Броварах. Центр обслуговує магазини мережі та інтернет-магазин Eva.ua, повідомили у пресслужбі компанії.

За попередніми даними, постраждалих у розподільчому центрі немає. Наразі там триває ліквідація пожежі.

«Поки гасіння триває, ми не можемо точно оцінити масштаби пошкоджень. Імовірно, постраждали як склад Eva.ua, так і склад, з якого товари надходять до наших магазинів. Через це деяких товарів може тимчасово не бути у частині магазинів, а виконання окремих інтернет-замовлень може затриматися», – повідомили у пресслужбі Eva.

Там зазначили, що працівники контакт-центрів звʼяжуться з клієнтами, на замовлення яких вплинув російський удар по Броварах.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 5 серпня росіяни завдали ударів по логістичних складах Intertop Ukraine та Puma у Києві. Внаслідок атаки склади повністю знищені. Крім того, росіяни зруйнували сортувальний центр «Нової пошти», внаслідок чого загинули троє людей, а також пошкодили оловний логістичний центр мережі Novus та два розподільчі центри «Сільпо».