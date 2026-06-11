Кучеренко у 2024–2025 роках очолював ТСК Верховної Ради з питань розслідування порушень у системі управління енергопідприємствами

Народний депутат від партії «Батьківщина» Олексій Кучеренко фігурує на так званих «плівках Міндіча». Згідно з новими фрагментами, через нардепа фігуранти «Мідасу» могли впливати на законодавчі ініціативи, а також, ймовірно, тиснули на органи контролю. Про це йдеться в розслідуванні «Схем» (проєкт «Радіо Свобода»), оприлюдненому 10 червня.

Журналісти пригадують, що 65-річний перший заступник голови парламентського комітету з енергетики Олексій Кучеренко протягом 2024–2025 років очолював тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування порушень у системі управління стратегічними енергетичними підприємствами.

Свою роботу парламентська слідча комісія на чолі з Олексієм Кучеренком припинила у жовтні 2025 року – за місяць до повідомлення НАБУ про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». У фінальному звіті ТСК не було жодних даних про махінації на підприємстві, які згодом стали відомими на всю країну як «справа Мідас».

За даними «Схем», які посилаються на нові фрагменти «плівок Міндіча», Кучеренко міг контактувати з підозрюваними у розкраданні на енергетиці Ігорем Миронюком (кодове ім’я на плівках «Рокет») і Дмитром Басовим («Тенор»).

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Одна з перехоплених розмов за 9 липня 2025 року нібито свідчить про те, що Миронюк і Басов радились, як через Кучеренка розв’язати проблему з подальшим існуванням схеми з розкрадання в «Енергоатомі».

«Підприємство мало право не платити підрядникам залишки за контрактами під час великої війни. Саме це, за даними слідства, дозволяло нині вже підозрюваним у розкраданні в енергетиці Басову та Миронюку реалізовувати схему “Шлагбаум”, вимагаючи від підрядників “Енергоатому” відкату за отримання оплат від підприємства. Але в червні 2025 року цей мораторій для “Енергоатому” рішенням уряду скасували. Це, на переконання правоохоронців, і змусило фігурантів справи “Мідас” шукати розв’язання своєї проблеми в парламенті», – ідеться в матеріалі.

Відповідаючи на запитання «Схем» Кучеренко усі звинувачення відкинув і заперечив знайомство з фігурантами справи та їхні звернення до нього.

Окрім Кучеренка, на плівках лунали прізвища ще двох членів ТСК з енергетики – Анни Скороход (група «За майбутнє») та Сергія Нагорняка (фракція «Слуга народу»). Про це стало відомо під час обрання запобіжного заходу Дмитру Басову у листопаді 2025 року. Обидвоє нардепів заперечили будь-які зв’язки з Миронюком чи Басовим.

Угода між Кучеренком і Цукерманом

«Схеми» встановили, що родина Олексія Кучеренка продала елітну квартиру сімʼї фінансиста Олександра Цукермана («Шугармен»), якого слідство вважає співорганізатором масштабної корупційної схеми у сфері енергетики.

З документа випливає, що у 2016 році народний депутат за дорученням дружини продав Олені Цукерман елітну квартиру (374 м2). Вона розташована в будинку №19 на вулиці Євгена Чикаленка в Києві, де, за даними правоохоронців, згодом був облаштований один із «бекофісів», в якому збирали готівку для передачі високопосадовцям. Нині ця квартира та клініка DMC, яку правоохоронці називають «бекофісом», перебувають під арештом, накладеним у межах справи «Мідас».

Клініка DMC, яку називають «бекофісом» фігурантів схеми (Фото з матеріалу «Схем»)

Вартість квартири за угодою оцінили в майже 9 млн грн або 340 тис. доларів за тодішнім курсом. За словами експерта з нерухомості Євгенія Полунова, така ціна може бути заниженою щонайменше вдвічі, адже квартира розташована у самому центрі Києва в будинку, що є пам’яткою архітектури.

У відповіді на письмовий запит «Схем» Олексій Кучеренко пояснив, що рішенням щодо ціни квартири опікувалась її тодішня власниця – його колишня дружина. Знайомство з самим Олександром Цукерманом Кучеренко заперечив, але визнав, що бачився з його дружиною під час укладання угоди.