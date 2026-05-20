Тимур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі «Мідас»

Бізнесмени Тимур Міндіч й Олександр Цукерман, які фігурують у справі «Мідас» про корупцію в енергетиці, вимагають через суд скасувати введені проти них у листопаді 2025 року санкції. Про це свідчать дані, оприлюднені на вебпорталі «Судова влада України».

Справи за номером 990/181/26 та 990/184/26 зареєстрували 14 та 15 травня відповідно. Відповідачем в обох позовах вказаний президент Володимир Зеленський. Третіми особами фігурують Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і оборони, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Скриншот з порталу «Судова влада України»

Окрім Міндіча та Цукермана, санкції проти себе також намагається оскаржити начальник штабу добровольчого батальйону імені шейха Мансура Муслім Ідрісов. Медіа повідомляли, що Ідрісов брав участь у бойових діях на Донбасі на боці України, однак має російське громадянство. Він та ще кілька добровольців батальйону потрапили під санкції РНБО у 2021 році.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Справа «Мідас» – що відомо

10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані гроші легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У корупційній справі, що отримала назву «Мідас», фігурують українські чиновники та топпосадовці, співорганізаторами схеми НАБУ вважає бізнесменів Тимура Міндіча (фігурує під прізвиськом Карлсон а записах прослуховування) та Олександра Цукермана (Шеф або Шугармен).

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Санкції ввели строком на три роки, окремі обмеження діятимуть безстроково. Обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю, та виїхали з України до вручення їм підозр.

ВАКС заочно обрав запобіжний захід Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою. 31 березня ОГП скерував до Ізраїлю запит на екстрадицію бізнесмена.